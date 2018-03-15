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Новости

Лавров упал на форуме «Россия – страна возможностей»

«Московский комсомолец»
15 марта 2018

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия – страна возможностей»: он споткнулся, поднимаясь на главную сцену.

Этот момент падения Сергея Лаврова сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.

«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» – отшутился глава МИД РФ.

Эта фразу записала на видео одна из участниц форума Елена Рудейро.

«Московский комсомолец»

Tags: падение, Россия, Сергей Лавров

© Гуляй Поле

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