Лавров упал на форуме «Россия – страна возможностей»

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия – страна возможностей»: он споткнулся, поднимаясь на главную сцену.

Этот момент падения Сергея Лаврова сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров A post shared by Eлена (@elena_rudeiro) on Mar 15, 2018 at 4:13am PDT

«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» – отшутился глава МИД РФ.

Эта фразу записала на видео одна из участниц форума Елена Рудейро.

«Московский комсомолец»