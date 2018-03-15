Лавров упал на форуме «Россия – страна возможностей»

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия – страна возможностей»: он споткнулся, поднимаясь на главную сцену.
Этот момент падения Сергея Лаврова сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.
«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» – отшутился глава МИД РФ.
Эта фразу записала на видео одна из участниц форума Елена Рудейро.