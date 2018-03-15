В крымском «Артеке» 16 марта собираются провести «референдум»

Оккупационные власти Крыма инициировали проведение «предвыборного референдума» среди отдыхающих в лагере детей. Датой проведения этой акции выбрана четвертая годовщина «референдума» по аннексии Крыма.

Оккупационная власть незаконно аннексированного Россией Крыма 16 марта планирует провести в детском лагере «Артек» «референдум», касающийся предстоящих выборов президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

«На голосование будет вынесено напутствие будущему президенту Российской Федерации на десятилетие детства с конкретными предложениями по приоритетам государственной политики в области детства», – объясняют там суть «опроса».

Руководство лагеря планирует напечатать бюллетени, обустроить информационные стенды, кабинки и урны для голосования.

«Результаты референдума зафиксирует счетная комиссия из числа детей и вожатых», – говорится в сообщении.

Результаты «опроса» огласят 16 марта в 20:00 по московскому времени во время открытия 3 смены.

«Гуляй Поле»