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Новости

Четыре страны назвали отравление Скрипаля нападением на Великобританию

Радио Свобода
15 марта 2018

Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля первой атакой с использованием нервно-паралитического вещества со времён Второй мировой войны.

В совместном заявлении лидеров четырёх стран отмечается, что Россия ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Соединённого Королевства.

В заявлении в очередной раз отмечается, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе «Новичок», которое, как утверждается, было использовано при нападении на Сергея Скрипаля.

Радио Свобода

Tags: Великобритания, Германия, Сергей Скрипаль, США, Франция

© Гуляй Поле

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