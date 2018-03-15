Четыре страны назвали отравление Скрипаля нападением на Великобританию

Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля первой атакой с использованием нервно-паралитического вещества со времён Второй мировой войны.

В совместном заявлении лидеров четырёх стран отмечается, что Россия ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Соединённого Королевства.

В заявлении в очередной раз отмечается, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе «Новичок», которое, как утверждается, было использовано при нападении на Сергея Скрипаля.

Радио Свобода