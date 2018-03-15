Рекс ушел. Куда без него придет Трамп

Отставку государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона вряд ли можно считать настоящей политической сенсацией. Об этой отставке говорили несколько месяцев подряд — после того, как стала очевидной личностная несовместимость президента и государственного секретаря, а Тиллерсон позволил себе весьма нелицеприятно и откровенно отозваться об умственных способностях бывшего коллеги по бизнесу.

Вопрос был исключительно в том, когда Дональд Трамп решится сменить главу государственного департамента и кто будет преемником Тиллерсона — вторую кадровую ошибку на столь серьёзной должности за такой короткий срок не может позволить себе даже Трамп.

Конечно, велико искушение отнести историю с Тиллерсоном на счет очевидной политической неопытности Трампа. Уже приходилось писать, что никогда не занимавшийся ни политикой, ни политическим менеджированием Трамп пока что — ученик начальных классов в школе, директором которой он так стремится стать. Именно поэтому его президентство может быть только набором просчетов, ошибок и ложных ожиданий. Трамп как президент может состояться только в случае переизбрания на второй срок — но за этот успех самоуверенному застройщику еще предстоит побороться.

Однако в истории с Тиллерсоном дилетантизм Трампа не имеет ровно никакого значения. Трамп совершил ошибку, которую до него много раз совершали президенты с куда большим политическим опытом. Связана эта ошибка с двумя вещами — стремлением расширить базу своей поддержки за счёт главы внешнеполитического ведомства, вроде бы ничем не рискуя и первоначальным непониманием президентами сути задач госсекретаря и веса его ведомства.

Потому что американский государственный секретарь — это не классический министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления страной. И в силу функций своего ведомства и в силу влияния, которое Соединенные Штаты оказывают на мир. И когда понимание веса этой должности приходит, президенту — в особенности человеку с сильными волюнтаристскими наклонностями — конечно же, хочется иметь куда более управляемую фигуру во главе госдепартамента.

Рональд Рейган, один из кумиров Трампа, великий политик и искушённый управленец, всего полтора года терпел на посту государственного секретаря ветерана американской политики генерала Александра Хейга — срок, вполне сравнимый со сроком Тиллерсона. Рейгану нужно было расширить свою собственную базу поддержки в республиканском истеблишменте. Но когда стало ясно, что Хейг становится альтернативной президенту фигурой, Рейган заменил его на куда более осторожного и покладистого Джорджа Шульца, который и проработал в госдепартаменте до окончания второго срока президента. И таких примеров в американской политической истории предостаточно.

Выбрав Тиллерсона, Трамп хотел прежде всего показать свои возможности бизнес-сообществу, своей собственной среде, которая так для него важна. Но это оказалось плохим решением — ни один уважающий себя большой бизнесмен — а Тиллерсон, вне всякого сомнения, большой бизнесмен — не будет мириться с сумасбродством и непредсказуемостью первого лица. Трампу нужен тот, кто будет просто подводить базу под его устремления — и в этом смысле Майк Помпео куда более правильная кандидатура. И те, кто утверждает, что сейчас внешняя политика США станет более президентской, совершенно правы. Она станет куда более президентской — как стала более президентской после того, как Рейган избавился от Хейга или после того, как Обама пережил первый срок политических договорённостей с амбициозной Хиллари Клинтон и заменил ее невнятным Джоном Керри.

С одной только существенной разницей — какой будет эта президентская внешняя политика, в первую очередь не знает сам Дональд Трамп. Увольнение Тиллерсона не столько развяжет Трампу руки и позволит президенту проводить некую прямую жесткую линию, на которую надеются многие его сторонники и поклонники, сколько высвободит ноги Трампа для головокружительных непредсказуемых кульбитов, свидетелями которых нам всем предстоит стать.

Виталий Портников, Liga.net