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Взгляд

Рекс ушел. Куда без него придет Трамп

Виталий Портников, Liga.net
15 марта 2018

Отставку государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона вряд ли можно считать настоящей политической сенсацией. Об этой отставке говорили несколько месяцев подряд — после того, как стала очевидной личностная несовместимость президента и государственного секретаря, а Тиллерсон позволил себе весьма нелицеприятно и откровенно отозваться об умственных способностях бывшего коллеги по бизнесу.

Вопрос был исключительно в том, когда Дональд Трамп решится сменить главу государственного департамента и кто будет преемником Тиллерсона — вторую кадровую ошибку на столь серьёзной должности за такой короткий срок не может позволить себе даже Трамп.

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Конечно, велико искушение отнести историю с Тиллерсоном на счет очевидной политической неопытности Трампа. Уже приходилось писать, что никогда не занимавшийся ни политикой, ни политическим менеджированием Трамп пока что — ученик начальных классов в школе, директором которой он так стремится стать. Именно поэтому его президентство может быть только набором просчетов, ошибок и ложных ожиданий. Трамп как президент может состояться только в случае переизбрания на второй срок — но за этот успех самоуверенному застройщику еще предстоит побороться.

Однако в истории с Тиллерсоном дилетантизм Трампа не имеет ровно никакого значения. Трамп совершил ошибку, которую до него много раз совершали президенты с куда большим политическим опытом. Связана эта ошибка с двумя вещами — стремлением расширить базу своей поддержки за счёт главы внешнеполитического ведомства, вроде бы ничем не рискуя и первоначальным непониманием президентами сути задач госсекретаря и веса его ведомства.

Потому что американский государственный секретарь — это не классический министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления страной. И в силу функций своего ведомства и в силу влияния, которое Соединенные Штаты оказывают на мир. И когда понимание веса этой должности приходит, президенту — в особенности человеку с сильными волюнтаристскими наклонностями — конечно же, хочется иметь куда более управляемую фигуру во главе госдепартамента.

Рональд Рейган, один из кумиров Трампа, великий политик и искушённый управленец, всего полтора года терпел на посту государственного секретаря ветерана американской политики генерала Александра Хейга — срок, вполне сравнимый со сроком Тиллерсона. Рейгану нужно было расширить свою собственную базу поддержки в республиканском истеблишменте. Но когда стало ясно, что Хейг становится альтернативной президенту фигурой, Рейган заменил его на куда более осторожного и покладистого Джорджа Шульца, который и проработал в госдепартаменте до окончания второго срока президента. И таких примеров в американской политической истории предостаточно.

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Выбрав Тиллерсона, Трамп хотел прежде всего показать свои возможности бизнес-сообществу, своей собственной среде, которая так для него важна. Но это оказалось плохим решением — ни один уважающий себя большой бизнесмен — а Тиллерсон, вне всякого сомнения, большой бизнесмен — не будет мириться с сумасбродством и непредсказуемостью первого лица. Трампу нужен тот, кто будет просто подводить базу под его устремления — и в этом смысле Майк Помпео куда более правильная кандидатура. И те, кто утверждает, что сейчас внешняя политика США станет более президентской, совершенно правы. Она станет куда более президентской — как стала более президентской после того, как Рейган избавился от Хейга или после того, как Обама пережил первый срок политических договорённостей с амбициозной Хиллари Клинтон и заменил ее невнятным Джоном Керри.

С одной только существенной разницей — какой будет эта президентская внешняя политика, в первую очередь не знает сам Дональд Трамп. Увольнение Тиллерсона не столько развяжет Трампу руки и позволит президенту проводить некую прямую жесткую линию, на которую надеются многие его сторонники и поклонники, сколько высвободит ноги Трампа для головокружительных непредсказуемых кульбитов, свидетелями которых нам всем предстоит стать.

Виталий Портников, Liga.net

Tags: Дональд Трамп, Майк Помпео, Рекс Тиллерсон

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