Глава минобороны Великобритании посоветовал РФ «уйти и заткнуться»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в связи с событиями вокруг отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, констатировал резкое ухудшение отношений Лондона и Москвы, заявив, что России следует «уйти и заткнуться».

Видео со словами британского министра публикует Sky News.

«Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, откровенно, Россия должна уйти и заткнуться», — сказал Уильямсон.

Также он отметил, что за попыткой убийства Скрипаля «без сомнений» стоит Россия.

В ответ на вопрос, находятся ли Британия и Россия на пороге новой холодной войны, Уильямсон сказал: «Давайте посмотрим правде в глаза, отношения не очень хорошие, не так ли? Их часто описывают как холодную войну. Я бы сказал, что в настоящий момент они исключительно холодные».

Sky News