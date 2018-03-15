В Греции произошли массовые задержания украинцев

В Греции правоохранители задержали 148 украинцев, 105 из которых уже приговорены к различным срокам.

Об этом заявил начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

«Я должен сообщить, что по результатам встречи в Министерстве юстиции в Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины. 105 из них приговорены к различным срокам наказания, в отношении 43 продолжаются следственные действия или дело находится на этапе досудебного следствия», — сказал Кирилич.

В это число входят 132 украинца, которые организовали в Греции систему перевозки нелегальных мигрантов.

УНИАН