Дальше больше. Как еще Мэй может ударить по России

Москва ожидаемо отказалась выполнить требования Лондона о предоставлении Организации за запрещение химического оружия информации о нервно-паралитическом веществе «Новичок», параллельно выдавая хамоватые комментарии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также ожидаемо выполнила обещание — не церемонилась с россиянами во время своего спича в парламенте. Первым-наперво изгнала из страны 23 сотрудников посольства РФ, имеющих дипломатический статус. Объявила о бойкоте чиновниками и членами королевской семьи Чемпионата мира по футболу в России в этом году. Кроме того, британский МИД созвал экстренное заседания Совбеза ООН, во время которого россиян обвинили в нарушении устава ООН. Постпреду РФ Василию Небензе только и оставалось парировать тем, что это британцы, дескать, создают «Новичок».

В то же время, настрой Даунинг-стрит дает понять, что высылкой дипломатов Лондон не ограничится. Давайте поразмышляем, какие еще меры британцы могут или уже начинают предпринимать в отношении Москвы.

Ударит ли Лондон по самому больному на данный момент месту РФ — энергоресурсам?

Да, судя по всему, ударит. Мэй объявила о планах правительства найти альтернативу российскому голубому топливу. «Когда мы рассчитываем на наши поставки газа, мы действительно рассчитываем на другие страны», — заявила премьер. Заменить россиян на британском рынке могут и США, и скандинавы. Вероятно посланники нефтегазовых компаний уже оббивают порог известного дома с цифрой 10 на черных дверях.

И еще один момент. Британцы не только могут отказаться от российского газа, что, соответственно, лишит «Газпром» части прибыли, но подстегнуть дискуссии об энергобезопасности Евросоюза. Пусть они его и покидают. Однако солидарность европейцев с британцами играет им на руку. А что означает? Это означает трудности для «Северного потока-2».

Кстати, о «Газпроме». Монополист начал действовать на фоне бодания с «Нафтогазом» и «делом Скрипаля». В среду Reuters со ссылкой на свои источники написало, что компания сокращает сотни рабочих мест за рубежом и перетаскивает их в Санкт-Петербург. По команде Путина, который хочет уберечь активы от санкций и вернуть домой часть вывезенного капитала.

К каким последствиям может привести бойкот мундиаля британской элитой?

К более серьезным, чем кажется на первый взгляд. Для чиновников и родни Елизаветы II проигнорировать спортивную попытку россиян удовлетворить эго Путина, прозвучит пафосно, — дело чести. Да, на чемпионат может отправиться кто-нибудь вроде главы UKIP Найджела Фараджа или лидера лейбористов Джереми Корбина за немалую плату. Но и ущерб репутации будет неслабым. Даже среди сторонников тезис о фактическом нападении России на Великобританию вызовет возмущение и рост патриотизма. Кстати, да, этот тезис британским политикам по стопам госпожи Мэй следует почаще упоминать.

И возвращаясь к бойкоту ЧМ. Перед ярыми болельщиками будет стоять выбор — либо поддержать правительство, что в принципе не в их стиле, однако речь о нападении на родину; либо же возобладает любовь к своей сборной и они отправятся в Россию. И тот, и тот вариант принесут дивиденды. В первом случае россияне мало заработают на английских туристах. Во втором — хулы (не путать с ультрас) будут буянить больше обычного, вызывая головную боль у местных «правоохранителей». Кстати, правительству теоретически можно было бы провернуть авантюру — покупать билеты тем фанам, которые не могут себе это позволить, а также обеспечить сотнями галлонами хмельного напитка. Чтобы до конца мундиаля хватило.

Однако нужно понимать, что возможные столкновения хулов и полиции будут жесткими, ведь российские уже набили руку на своих согражданах. А это задержания, высылка, возможно, суды, ноты протеста из МИД, угрозы и эскалация в целом, что ведет к новым санкциям. Хотя исходя из заявления МИД в Лондоне предпочитают первый путь. 14 марта на сайте ведомства появилось предостережение согражданам: во время поездок учитывайте антибританские настроения в России, будьте бдительны, избегайте митингов и акций протестов, помалкивайте о своих политических взглядах. А обозленная Москва еще и подыгрывает — обещает проблемы с визами.

Будут ли британские власти наказывать Кремль, отбирая имущество у россиян?

Такие слухи ходят по сети. В частности, российский журналист Андрей Шипилов утверждает, что в Британии уже начался арест имущества родных российских чиновников. Откуда получил такие данные, не указывает. Поэтому информация сомнительного характера.

Но гипотетически возможно ли это? Оказывается, да. Не секрет, что российские, да и украинские политико-бизнесмено-чиновники очень любят покупать квартиры, дома, коллекционные вещи и т.п. в Великобритании. И у многих таких людей, чей успех зачастую зиждется на незаконных, коррупционных схемах, недвижимость и прочее были приобретены на «грязные» деньги, ежегодный оборот которых в Британии оценивается в $100 млрд.

Поэтому в январе этого года в королевстве вступил в силу закон «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017). Его главная задача — не позволить подозрительными типам с подозрительными доходами безнаказанно пачкать Соединенное Королевство своими деньгами. Ранее британским правоохранителям нужен был приговор суда страны происхождения средств. Теперь же действует unexplained wealth order (необъяснимый порядок обогащения). И Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) с такими UWO не просто запускает судебный процесс, но и арестует имущество до окончания суда. Если будет доказано, что дом, квартира и т.д. куплено благодаря криминальным доходам, то имущество изымается.

То есть в теории британцы, конечно, могли бы начать перерывать имущество жен и детей российских чиновников и олигархов, однако на практике быстрых арестов и взыскания не будет. Местные россияне точно смогут позволить себе отличных адвокатов, которые выиграют его или хотя бы максимально затянут процесс. А там вдруг и потепление в отношениях двух стран произойдет.

Возможна ли массовая депортация россиян вслед за высылкой дипломатов?

И снова — в теории да. Можно выделить четыре основных условия, нарушение которых ведет к изгнанию с туманного Альбиона: невыполнение условий из разрешения на въезд или пребывание в стране, либо же нарушение временного ограничения на пребывание; если лицо — муж/жена или ребенок младше 18 лет депортируемого; по решению суда за преступление, которое повлекло тюремное заключение; и политическая причина — если высылка поспособствует общественному благополучию.

Говоря о семьях чиновников, есть лазейки, уберегающие от депортации. Это если вторая половинка имеет отдельное право на получение постоянного жительства. Или же если он/она проживали отдельно от лица из «черного списка». Это касается и ребенка. А также случаев, когда ребенок вступил в брак до вступления в силу решения о депортации или если ушел от родителей и живет независимо. Депортация, способствующая общественному благосостоянию, нацбезопасности и т.п. Но есть право подать апелляцию. Впрочем, каждый пункт имеет свои условия, которыми толковый адвокат воспользуется. Так что питать иллюзий не стоит.

Оживит ли Британия конфликт Запада с Россией?

Очевидно, что да. Штаты в лице Дональда Трампа и де-факто экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона уже поддержали Лондон. Поддержали и все 29 стран-членов НАТО. Согласно заявлению на сайте Альянса, союзники предложили Лондону поддержку в рамках «дела Скрипаля» и подчеркнули это первое в истории применение боевого нервно-политического вещества на территории страны-союзника. В чем же выражается поддержка: помощь в расследовании, призыв к РФ не кобениться и ответить Британии, а также предоставить информацию по «Новичку» не только Лондону, но и Организации по запрещению химического оружия. Следовательно Организация Североатлантического договора твердо намерена давить на Москву из-за инцидента в Солсбери.

Приведет ли это к усилению преследования капиталов россиян за рубежом и давления в целом?

Учитывая, что Вашингтон готовит санкции против «кошельков» Путина, Штаты, Британия и НАТО в целом могут продолжить движение в этом направлении — выискивать зарубежные активы окружения президента РФ.

Для это вполне возможно, что они отправятся в оффшоры, где любят прятать свои доходы денежные россияне. Может даже и в бывшую британскую колонию — на Кипр — заглянут. Остров любит российские деньги, а российские деньги любят остров. При этом Кипр, имеющий безвиз с 147 странами, даже торгует своим паспортом в обмен на инвестиции. Документ купили уже многие тысячи россиян. С другой стороны, на острове наблюдаются противоположные процессы, призванные улучшить репутацию Кипра — отмыться от своего статуса офшора. Поэтому год назад, к примеру, Банк Кипра закрыл 3,5 тыс. счетов неблагонадежных россиян. Так что, кто его знает. Если Запад будет убедителен, то теоретически оффшоры станут менее привлекательными для дельцов с сомнительными капиталами.

Владислав Гирман, «Деловая столица»