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Новости

Украина срочно созывает Совбез ООН из-за выборов Путина в Крыму

"Апостроф"
15 марта 2018

Представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в оккупированном Крыму, которая сложилась накануне выборов президента России.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от Блока Петра Порошенко и уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени. Заседание в формате Арри — предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества», — говорится в сообщении.

«Апостроф»

Tags: крым, Мустафа Джемилев, Совбез ООН

© Гуляй Поле

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