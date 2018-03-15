Украина срочно созывает Совбез ООН из-за выборов Путина в Крыму

Представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в оккупированном Крыму, которая сложилась накануне выборов президента России.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от Блока Петра Порошенко и уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени. Заседание в формате Арри — предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества», — говорится в сообщении.

«Апостроф»