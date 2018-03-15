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Новости

Генпрокурор утверждает, что Савченко собиралась взорвать Раду

Depo.ua.
15 марта 2018

Народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в Верховной Раде

Такое заявление сделал с трибуны парламента генеральный прокурор Юрий Луценко.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично готовила, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших», — заявил Луценко.

«Поэтому я сегодня внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко «, — сказал Луценко.

Depo.ua

Tags: ВРУ, Надежда Савченко, Юрий Луценко

© Гуляй Поле

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