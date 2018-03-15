Лавров пообещал выслать английских дипломатов

Россия вышлет дипломатов Великобритании в ответ на действия Лондона

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Скоро», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о сроках высылки британских дипломатов.

Ранее сегодня, 15 марта, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать «активный диалог» с Лондоном, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Как сообщало «Гуляй Поле», Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери.

«РИА Новости»