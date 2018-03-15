Мафия готовится к прыжку на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности уйти в отставку, если формирование нового правительства будет поручено представителю его собственной политической партии.

Важность заявления премьера нельзя недооценивать. Фицо — не просто премьер, а самый влиятельный политик Словакии последнего десятилетия, настоящий «хозяин» страны. Его решение — свидетельство усиления словацкого политического кризиса, который начался после убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты.

Ситуацию вполне можно сравнить с делом Гонгадзе, с той только разницей, что протесты словаков и крах правительства происходят в стране, которая входит в Европейский Союз и НАТО, Шенген и зону евро. То есть Словакия прошла весь тот путь, который Украине предстоит пройти в ближайшие 20 лет — и в результате она оказалась там, где Украина была 20 лет назад! Какой мрачный политический парадокс! Неужели и Украине это предстоит?

Скорее всего. И вот почему. Убийство журналиста в Словакии связывают с влиянием в стране итальянской мафии, которая защищала свои интересы. Откуда в Словакии итальянская мафия? Но мафиози не знают государственных границ, тем более, что между Италией и Словакией их как бы теперь просто нет. И почему бы могущественной криминальной группировке, которой в своё время удалось подмять под себя политическую и судебную систему Италии не прийти в государство со слабыми институтами и склонной к коррупции элитой?

В этом-то все и дело. Реформы, которые прошли в странах Центральной Европы и которые сейчас проводятся в Украине, рассчитаны на государства с сильными институтами и нравственным обществом. Там, где нет ни того, ни другого, появляются новые игроки, куда более сильные и могущественные, чем свои провинциальные олигархи и чиновники.

Мафия — куда более серьезная угроза, чем какой-нибудь украинский олигарх. Она способна убивать, не задумываясь о том, посещает ее разоблачитель посольство Соединенных Штатов или нет. Она убивает семьями — в этом смысле убийство в Словакии очень похоже на убийства врагов мафии в той же Италии или США.

Мафия — глобальный синдикат с корнями в политической системе многих развитых стран. И она уже у наших границ. Она готовится к прыжку и не сомневайтесь — прыгнет и сомкнёт когти у нашего горла.

И вот тогда все, что было с нами раньше, покажется детскими играми. Потому что мы будем жить в мафиозном государстве в буквальном смысле слова. Не в смысле рассказов об этом по телевизору и в социальных сетях, а на самом деле. На самом деле — это намного страшнее, чем по телевизору.

Спастись от этого можно только одним путём — созданием сильных государственных институтов. Солидарностью гражданина и государства. Прекращением болтовни и имитации всего, что можно имитировать — реформ, борьбы с коррупцией, гражданского общества.

Запад можно обмануть, это не так сложно. Можно получить у него деньги на социальную стабильность и на поездки активистов на конференции. Можно даже имитировать создание эффективных институтов и вступить в ЕС, как сделала это Словакия.

Но мафию не обманешь.

Виталий Портников, «Эспресо.TV»