Информированный российский источник предупреждал США о начале агрессии против Украины

Американские журналисты-расследователи Майкл Исиков (Yahoo News) и Дэвид Корн (Mother Jones) 13 марта выпустили в свет книгу “Русская рулетка: История путинской войны против Америки и избрание Дональда Трампа”.

Книга фокусируется на возможных связях Дональда Трампа и его окружения с Россией и реакции администрации Барака Обамы на российское вмешательство в американские выборы.

Есть в публикации и эпизод, прямо касающийся развития российской агрессии против Украины в 2014 году. В частности, он служит еще одним подтверждением целенаправленности действий Кремля не только в Крыму, но и на Донбассе.

Согласно Корну и Исикову, в дни после закрытия Олимпиады в Сочи (23 февраля 2014 года), опытный американский дипломат установил контакт с высокопоставленным представителем российского правительства, который имел допуск к ближнему кругу российского президента.

Впоследствии чиновник стал золотой жилой информации для американского правительства: про споры внутри правящей группы и про противоборствующие стороны в высших эшелонах российской власти. Кто идет вверх по вертикали, кто вниз, кого слушает Путин, кого нет и так далее.

Как отмечают авторы, “контакт” не занимался классическим шпионажем, но в конечном счете стал одним из ценнейших источников информации для США в России.

С драматическим развитием ситуации в Украине его информация становилась все более важной.

В контексте событий того времени в Украине, американский представитель хотел узнать каких движений стоит ожидать по Крыму. Реальные военные действия или это все блеф?

“Источник рассмеялся. Аннексия будет. Это 110%”, — пишут авторы. По его словам, Путин и его советники уже приняли решение. “И на этом все не закончится. Путинский режим уже разрабатывает планы расширить влияние в Украине разместив войска в Восточной Украине. Война неизбежна”.

Информация тут же подтвердилась. Спустя неделю российские войска захватили Крым и порт Севастополя. Вскоре Путин объявил об аннексии полуострова. В последующие недели и месяцы, отмечается в книге, как и было сказано, война начала распространяться в других частях Украины.

“Кремль разделился. Есть умеренные, среди которых лидируют Лавров и Песков, убеждающие быть осторожными, так как санкции Запада за вторжение в Украину изолируют Россию и поставят под удар ее экономику. Но они подавлены группой ястребов. Эта группа включает банкира-миллиардера Юрия Ковальчука и силовиков (Бортников, Патрушев), которые выступает за игнорирование санкций и захват еще больших территорий в русскоязычных областях Украины”, — также рассказал «контакт».

Что еще более тревожно, по словам источника, в последнее время Путин стал все более восприимчив к влиянию ультранационалистического православного монаха Тихона Шевкунова. Его главный посыл Путину заключался в божественной миссии президента спасти Россию от гибели и защитить христианские ценности от секулярного и либерального Запада. Шевкунов стал все чаще появляться рядом с Путиным, даже в зарубежных визитах. Российский источник сравнил его с Распутиным. Он также отметил, что когда “умеренные” имеют преимущество по какому-то вопросу внешней политики, Ковальчук словно достает из рукава монаха и меняет расклад сил.

Весной источник сообщил и о подготовке Кремлем многогранной и широкомасштабной кампании против западных институтов и демократии. Тайная операция включает в себя кибератаки, пропаганду, информационную войну и применения социальных медиа.

“Вы даже не представляете протяженность этих сетей в Европе — в Германии, Италии, Франции и Британии. И в США. Россия проникла в медийные организации, лоббистские фирмы, политические партии, правительства, к военным, во всех этих местах”.

Говоря о мотивах парадоксальных союзов, вроде дружбы Кремля с ультраправой Марин Ле Пен, российский источник высказался так: “Уничтожить НАТО, уничтожить ЕС, серьезно навредить США”.

Как отмечают авторы, добытая информация активно распространялась по каналам Госдепартамента и управления ЦРУ при посольстве в Москве, доходя до высших эшелонов Госдепа, совета по нацбезопасности и разведсообщества. При этом, из этой информации серьезное внимание в уделялось только горячей теме — войне в Украине.

Добавим, что хотя имя “российского источника в правительстве” остается неназванным, сам факт раскрытия истории обычно означает, что его безопасности публикация уже не навредит (например из-за смерти или перемены места жительства).

Хвиля