Русские националисты потребовали от ЕС не признавать «выборы Путина»

18 марта русские националисты и национал-идеалисты, а также неравнодушные граждане отправят обращения в ЕС с требованием не признавать «выборы Путина».

Один из лидеров правого крыла российской оппозиции, Глава Комитета «Нация и Свобода» Владимир Басманов выступил с видеоверсией своего обращения.

«О каких честных выборах может идти речь, если 26% россиян, каждый четвертый, боятся честно отвечать во время социологических опросов? В 2017 году представители силовых структур Путина провели не менее 5 тысяч 343 задержаний в связи с участие граждан в мирных протестах. О каком высоком проценте поддержки Путина в РФ может идти речь, если по данным ученых – социологов 67% граждан РФ считают, что Путин несет ответственность за грандиозную коррупцию в стране. Только сфальсифицированном», − сказал в частности Басманов.

Текстовые копии документа на русском и английском языке будут отправлены 18 марта председателю Европейского Совета Дональду Туску, председателю Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру, а также всем 750 депутатам Европейского Парламента.

«Гуляй Поле»