Госдеп США отметил приезд Путина на полуостров заявлением «Крым – Украина»

Государственный департамент США выпустил заявление под названием «Крым — это Украина», отреагировав таким образом на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный регион

Заявление было опубликовано на сайте Госдепа.

«Четыре года назад Россия провела незаконный, сфабрикованный «референдум» в Украине в бесполезной попытке узаконить аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением сильно вооруженных российских войск. Утверждению России о том, что украинцы сделали свободный выбор на этом фиктивном «референдуме», всегда не хватало доверия», — сказано в заявлении.

«В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного «референдума». В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии», — добавили в Госдепартаменте.

Также в Госдепе отметили, что во время предвыборного митинга в Крыму, состоявшегося 14 марта, Путин «вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций».

«Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

Посольство РФ в США уже опубликовало на Facebook ответ на это заявление Госдепа.

«Госдеп… выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, «ты сердишься, значит ты не прав»… В голословных обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России (Владимиром) Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет», — говорится в заявлении.

Как сообщало «Гуляй Поле», 14 марта Путин прибыл в аннексированный Крым. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации на оккупированную территорию.

«ДС»