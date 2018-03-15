«Газпром» собирается массово сократить персонал зарубежных представительств

«Газпром» планирует массово сократить численность персонала своих зарубежных подразделений.

По данным знакомых с ситуацией источников, попавших под сокращение сотрудников переведут в Санкт-Петербург. Реорганизация коснется структур концерна, отвечающих за торговлю и экспорт.

Намерения «Газпрома» связаны с общей тенденцией «возврата капиталов» в Россию, полагают источники агентства. В России планы концерна «можно преподнести как создание рабочих мест» внутри страны. Подобный подход в преддверии президентских выборов является «полезным», заявил один из собеседников агентства.

«Газпром» анонсировал реорганизацию зарубежных подразделений в феврале 2018 года, но не раскрыл подробностей. Представитель концерна сообщил, что реорганизация «нацелена на укрепление позиций за рубежом». Перевод сотрудников «Газпрома» из Лондона в Санкт-Петербург рассматривался руководством концерна еще в 2015 году, но был заморожен из-за возможных сложностей с получением кредита для капиталоемких операций, утверждает Reuters.

В зарубежных подразделениях концерна работают около 2000 человек, примерно половина из них — в Лондоне. «Газпром» также имеет представительства в Хьюстоне, Париже, Сингапуре и ряде городов Германии. В течение 15 лет концерн выстроил в Европе развитую сеть филиалов с целью увеличить свою долю на рынке.

Ранее сегодня НАК «Нафтогаз Украины» сообщил о договоренности с российским «Газпромом» о проведении встречи до конца марта. Компания проинформирует «Газпром», что не согласна на разрыв газовых контрактов.

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