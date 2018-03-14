Савченко анонсировала свое возвращение в Киев

Саченко заявила, что появится на допросе в СБУ 15 марта. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил ранее,что готов внести представление на Савченко, если та не появится на допросе в СБУ.

Депутат Надежда Савченко намерена таки появиться в СБУ на допрос 15 марта. Об этом «Украинской Правде» сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Изменили билеты, извинились перед евродепутатами», – сказала она.

В то же время пресс-служба написала на официальной Facebook-странице Надежды Савченко, что депутат проведет брифинг в Киеве 15 марта в 10:30.

Увага! Анонс.15.03.2018р. о 10:30 відбудеться брифінг голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" ,… Опубліковано Надія Савченко 14 березень 2018 р.

Анонсированный адрес мероприятия – переулок Аскольдов, 3а, по которому расположено Главное управление СБУ.

Как известно, Савченко планировала находиться в командировке в Страсбурге до 16 марта.

Ранее в среду генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта. Об этом он сказал на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 14 марта.

«О расследовании. Не хочу показаться назойливым, но в ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не явится на допрос, то это будет буквально завтра – я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата», – сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, «насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне».

«Если Савченко не появится завтра на допрос, я готов подавать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест», – сказал он.

По словам генпрокурора, современные транспортные средства позволяют прийти на такой важный для государства допрос вовремя.

«Очень не хотел бы, чтобы герой Украины Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне», – подытожил Луценко.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

«На данный момент следствие имеет много доказательств, в том числе и записей – и аудио, и видео, которые раскрывают картину запланированного, хорошо срежиссированного теракта в стенах ВР. В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Савченко с просьбой прийти на допрос в СБУ», – сказал генпрокурор.

По его словам, Савченко должным образом сообщили о вызове на допрос.

Он подчеркнул, что имеет «достаточно оснований и полномочий, чтобы внести представление».

На вопрос, по каким статьям теоретически можно обвинить Савченко, Луценко сказал:

«Можно сделать и теоретически, и будет сделано практически. Если завтра не прибудет, я буду вынужден внести представление, в тексте которого вы все увидите».

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые «не являются надежным источником информации» и добавила, что с 12 по 16 марта находится «с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС».

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан на КПВВ «Майорское» с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Подготовка к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

«Украинская Правда»