В Крыму изменили приговор украинскому активисту Балуху

Российский суд в оккупированном Крыму «смягчил» наказание украинскому активисту Балуху. Из его обвинений в его адрес исключили незаконное приобретение боеприпасов.

Так называемый «Верховный суд Крыма» на оккупированном полуострове изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. Вследствие этого наказание сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В то же время, суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Как известно, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.

«Крым.Реалии»