Третья мировая: Британская канонада по осажденной крепости России

Почему следует сменить маски на противогазы. Как развивается третья мировая война, в ее гибридном исполнении. Что будет в итоге в противостоянии России и Запада.

Вообще-то я про другое сегодня хотел сказать. Но родная редакция тоном, не терпящим возражений, попросила меня написать о том, какие крутые санкции придумала Тереза Мэй и ее сподвижники в ответ на отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, пишет на страницах сайта «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Ну, что ж, давайте оценим крутизну этих мер и насколько они сравнимы с попыткой отправить на тот свет мужчину и женщину, а с ними до кучи всех, кто был в округе. Высылка 23 дипломатов будет крупнейшей со времен Горбачева, если я правильно понял. Но для России это означает, что в посольстве в Лондоне будет просто на 23 дармоеда меньше.

Никто же не говорит, что работа российской дипмиссии будет парализована. А если можно выслать 23 человека и это ни на что не повлияет – значит, эти 23 человека были там не особенно и нужны. В Лондоне теперь не ждут Лаврова. Видимо, от этого визита зависели судьбы мира.

А теперь, когда Лавров останется в Москве, планета, наверняка, погрузится в неопределенность. И, конечно же, мы будем долго горевать, если на чемпионат мира по футболу не приедет королевская семья. Без нее игры в Саранске и Самаре утратят важную изюминку. Что ж, в ответ наша королевская семья не поедет на Уимблдон. Или вы думаете, что в России нет королевской семьи? Тогда вы плохо знаете Россию.

А еще мы отменим какой-нибудь британский визит и, само собой, выкинем отсюда 23 дипломата. Что дальше? Ах, да! Там же еще заморозят какие-то счета! Ребята! Летс ми спик фром май харт ин инглиш!

У нас у Грудинина столько счетов есть, что до сих пор ни он сам, ни Памфилова не могут сосчитать. Поди, заморозь еще! А Грудинин – просто ребенок по сравнению с теми, чьи счета действительно было бы интересно заморозить.

Так вот вывод из данной ситуации простой: мы играем по разным правилам. Скрипаль не первый, кого пытались убить на британской земле. И не второй! Просто не все истории получили такую шумную огласку.

И Британия реально ничего не может с этим поделать. Она не может защитить людей на своей территории и не может заставить Россию изменить свою вульгарную политику. Потому что у нас с ними разные системы ценностей, разные моральные планки.

Для них, наверное, отравить на скамейке в Костроме бывшего агента MI-6, предавшего королеву, стремно, а для нас отравить Скрипаля – в самый раз. Они полагают, что крупнейшая за десятилетия высылка дипломатов станет выражением высочайшего презрения, а мы им покажем мультик про гиперзвуковую ракету, которая оставит от Лондона одни головешки и это будет наша форма высочайшего презрения.

Британия не могла не отреагировать и сделать вид, что ничего страшного не случилось. Но реально эффективных мер у нее нет. Потому что Россия – устойчива к ядам, а сама токсична для окружающих. Поэтому мой совет британцам: смените маски от гриппа на противогазы – здоровее будете.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»