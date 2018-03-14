В зоне АТО установился «режим тишины»

В среду вечером штаб АТО констатировал полное прекращение огня на линии соприкосновения украинских и российских оккупационных сил на Донбассе.

В зоне проведения АТО украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», – сообщили в штабе.

Как известно, за минувшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины — 1 боец ВСУ получил травму.

Штаб АТО