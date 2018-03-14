123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В зоне АТО установился «режим тишины»

Штаб АТО
14 марта 2018

В среду вечером штаб АТО констатировал полное прекращение огня на линии соприкосновения украинских и российских оккупационных сил на Донбассе.

В зоне проведения АТО украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», – сообщили в штабе.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statementЗведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 14 березня 2018…

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 14 березень 2018 р.

Как известно, за минувшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины — 1 боец ВСУ получил травму.

Штаб АТО

Tags: донбасс, Минские соглашения, ОРДЛО, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены