Из-за визита Путина Севастополь парализовали автомобильные пробки

Обеспечение мер безопасности российского нацлидера Путина, в ходе его незаконного визита в Крым, парализовало дорожное движение в Севастополе.

В аннексированном Севастополе 14 марта образовались пробки на ряде улиц из-за приезда президента России Владимира Путина. Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Отмечается, что во время пребывания Путина образовались пробки из-за введенных ограничений остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Ранее сообщалось, что из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин 14 марта посещает аннексированный Крым в рамках «рабочей поездки». По информации пресс-службы Кремля, помимо строительства Керченского моста, президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» и примет участие в митинге-концерте в Севастополе.

Позже президент Украины Петр Порошенко назвал «опасной провокацией» визит Путина в Крым.

«Крым.Реалии»