Достигнута договоренность о восстановление сотовой связи в ОРДЛО

В Минске на заседание ТКГ достигнуты очередные договоренности о обеспечении безопасности ремонтным бригадам собирающимся восстановить оборудование связь оператора «Vodafone-Украина».

Подгруппа по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы договорилась восстановить мобильную связь на территории ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность об алгоритме восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет выполняться силами компании «Водафон Украина» с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства», – написала она на своей странице в Facebook.

За підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи. Незважаючи на оголошене “весняне перемир'я”… Опубліковано Даркою Оліфер 14 березень 2018 р.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании «Vodafone-Украина» заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования «Vodafone-Украина» на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой «ДНР» по компании «Vodafone-Украина».

17 января директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.

Боевики ОРДО сих пор не предоставили гарантий безопасности работникам мобильного оператора «Vodafone-Украина» для проведения ремонтных работ с целью восстановления мобильной связи в Донецкой области.

«Гуляй Поле»