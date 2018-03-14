Украины выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

Украина расценивает подобного рода поездки российских чиновников и депутатов, как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в аннексированный Крым. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые «поездки» российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», – говорится в сообщении.

МИД указывает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

«Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против-оккупанта», – заявили в МИД.

Как известно, из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин 14 марта посещает аннексированный Крым в рамках «рабочей поездки».

По информации пресс-службы Кремля, кроме строительства Керченского моста, президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» и примет участие в митинге-концерте в Севастополе.

Позже президент Украины Петр Порошенко назвал «опасной провокацией» визит Путина в Крым.Об этом он сказал на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины также поблагодарил Австрию за позицию о непризнании результатов выборов, а также о решении не направлять своих наблюдателей на оккупированную территорию.

Сам президент ван дер Беллен отметил, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.

«С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть, и это также является и позицией Европейского Союза, поэтому на территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента», – сказал президент Австрии.

При этом он подчеркнул: «Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства».

МИД Украины