Путин 2018. Неутешительные итоги

По словам оппозиционеров, хотя большинство информации в докладе есть в открытых источниках и статистике, «распространение этой информации взрывоопасно для Путина», что и показывает арест тиража доклада.

Оппозиционер Илья Яшин и экономист Владимир Милов представили в Москве доклад «Путин. Итоги. 2018«. По словам его авторов, доклад посвящен «правде» об экономических, социальных и геополитических итогам деятельности Путина на посту президента, и «это продолжение традиции, заложенной в свое время Борисом Немцовым», сообщает телеканал «Настоящее Время».

Немцов незадолго до того как был убит, работал над докладом «Путин. Война», проливающим свет на участие России в конфликте в Донбассе.

За несколько дней до презентации доклада полиция, по словам Яшина, изъяла основной тираж доклада. Милов рассказал, что перед этим от печати доклада отказывались «все типографии» в России, с которыми они общались.

По словам Милова, большинство информации, которая содержится в докладе, есть в открытых источниках. Но распространение этой информации «взрывоопасно для Путина», что и показывает арест тиража доклада.

Экономика и бюджет

В 2000–2017 годах, подчеркивают авторы доклада, Россия получила $3,5 трлн доходов от экспорта нефти, газа и продуктов их переработки, а бюджет за это же время получил $2 трлн налогов от нефтегазового сырья.

«На эти деньги можно было отстроить новую страну – с новыми дорогами, жилым фондом, социальной инфраструктурой. Но всё это куда-то непонятным образом испарилось, и вот уже более десяти лет в России отсутствует экономический рост», – сказано в докладе.

«Вместо роста и развития Россия получила кризис. Доходы граждан не растут уже несколько лет. В долларах последние пять лет последовательно снижаются. Одновременно растет социальное расслоение. Когда Путин пришел к власти, в России не было ни одного долларового миллиардера. Сегодня их больше 100 человек. И значительная их часть – люди из ближайшего окружения Путина», – подчеркнул Яшин.

«Друзья Путина создали мафиозную систему, где создали друг для друга систему взаимного обогащения, основанную на расхищении всего, чего только можно, – заметил Милов. – В России выстраивается система апартеида. Чиновники и прочие привилегированные граждане – для них построен коммунизм, а как живет страна – они не знают. При этом они все расходы перекладывают на простых граждан».

«10% граждан России контролируют 70% национального богатства России. При этом более 20% россиян живут за чертой бедности и являются нищими. А главы крупнейших корпораций не стесняются получать зарплаты в несколько миллионов рублей в день», – зачитал Яшин выдержки из доклада.

Авторы доклада подчеркивают, что при этом правительство из года в год сокращает расходы на образование и социальную сферу – сегодня это 7% бюджета.

«При этом число чиновников с 2000 года удвоилось, а расходы на силовой блок выросли до 40% бюджета. Это ясно показывает приоритеты Путина и его правительства», – заметил Яшин, представляя доклад.

Внутренняя политика

Также, как сказано в докладе, Кремль все время правления Путина последовательно отнимал полномочия у регионов и органов местного самоуправления. «Я сам как муниципальный депутат вижу, насколько декоративными стали эти полномочия», – заметил Яшин, представляющий Красносельский округ в Москве.

При этом, по его словам, Кремль продолжает «накачивать деньгами Чечню и режим Кадырова, что позволяет последнему купаться в роскоши».

«Кадыров обзавелся дворцами и создал частную армию, а также создал в Чечне обособленное государство на территории России», – подчеркнул Яшин.

Внешняя политика

По словам Яшина, основную долю высокого рейтинга Путина обеспечивают ему внешнеполитические «успехи». Но, по словам авторов доклада, эти успехи на самом деле являются провалами, которые не приведут Россию ни к чему хорошему.

«Политика Путина уже привела Россию к полному отсутствию союзников. Нет ни одной страны на постсоветском пространстве, с которой бы не было конфликта. Это позор», – подчеркнул Яшин.

Милов также заметил, что Путин «не собирается мириться» и восстанавливать отношения с мировым сообществом, а вместо этого «показывает фильмы про ракеты«. Это, по его словам, является главным провалом внешней политики Кремля.

Кроме того, подчеркнул Яшин, «Путин непредсказуем. Когда Путин говорит, что готов использовать ядерное оружие – я не могу сказать, он он блефует».

По словам авторов доклада, они уверены, что санкции, которые в отношении Путина и его окружения введены в США, ЕС и других странах Запада, работают. Потому что ближайшее окружение российского президента тесно связано с Западом: имеет там активы, их дети учатся за границей.

Авторы доклада подчеркнули, что Путин «не готов» обсуждать итоги своей работы, представленные в докладе, и не готов, чтобы ему задавали вопросы на эти темы. «Он не готов общаться со своим народом, не готов отвечать за свои обещания. Это абсолютно наплевательское отношение к своей стране», – подчеркнул Яшин.

Илья Яшин и Владимир Милов, «Настоящее Время»