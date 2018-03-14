Континентальная осада. Россия начинает и проигрывает Британии

С Литвиненко было иначе. Полоний англичане обнаружили почти случайно, а если бы не нашли, то смерть его оставалась бы загадкой по сей день и награжденный секретным орденом аполитичный гражданин Луговой по-прежнему беспрепятственно ездил бы в Лондон по личным и служебным надобностям.

С убийством автора книги «ФСБ взрывает Россию» вышло бы как со взрывами домов: косвенных улик предостаточно, но бесспорных доказательств нет. Отравление Литвиненко стало бы частью психологической войны России против Запада и своих соотечественников. Дескать, мы тут ни при чем, но так будет с каждым, кто сбежал и предал, пишет Илья Мильштейн на страницах «Грани.Ru».

Спецоперация «Новичок» преследует другие цели. Отсюда и демонстративность совершенного преступления, выбор страны, выбор жертвы и выбор яда: сделано все, чтобы следы вели в Россию. Ну и комбинация просчитана как минимум на пару ходов вперед. Ясно же было, как откликнется официальный Лондон на очередную террористическую акцию, связанную с распространением отравы на городских улицах. Тем более после убийства Литвиненко, которое до сих пор по умолчанию принято было списывать на личную обиду Путина. Ибо отравленный отзывался о нем крайне неодобрительно и в чем только не обвинял. В отличие от Сергея Скрипаля, который публичной политикой не занимался, да и неплохо послужил Родине на свой лад. Страшно подумать, как сложилась бы судьба Анны Чапман и ее компаньонов, когда бы их не на кого было обменять.

…Отсюда и соответствующая реакция российской власти, в широком диапазоне от презрительного нежелания даже обсуждать возникшую тему и прямых угроз изгнать все британские СМИ из РФ до совершеннейшей уже ахинеи. К примеру, спикер Госдумы Володин вчера сообщил прессе, что погибший Литвиненко, оказывается, обсуждал вопрос о возвращении домой. И почти все они в один голос твердят, что русских в Соединенном Королевстве убивают местные спецслужбы, и как бы даже и скорбят по этому поводу. Словно желая окончательно убедить англичан в том, что мы и убили-с, и весьма преуспевая в этом деле.

Не исключено, что игра идет с учетом личности нынешнего английского премьер-министра. Пять лет назад Тереза Мэй, возглавлявшая тогда МВД, противодействовала публичному расследованию гибели Литвиненко, и вдове убитого Марине пришлось затратить немало сил и средств, чтобы добиться суда и приговора. Впрочем, весьма жесткие высказывания премьера по адресу Кремля свидетельствуют о том, что за годы, минувшие с тех пор, она пересмотрела свои представления о государственных интересах. А эти свежие воззрения, вероятно, совпадают с замыслом кремлевских стратегов.

Дело в том, что в долгом честном противостоянии с Западом путинская Россия обречена, как был обречен нерушимый Советский Союз. Экономика будет стагнировать, цены расти, люди и деньги – утекать за рубеж, а санкции солидарно с контрсанкциями добивать то, что осталось от рынка тучных нулевых. Жизнь в осажденной крепости наполнена энтузиазмом, когда ее обстреливает враг. Напротив, крепость, про которую забыли, обнеся с той стороны заборами и блокпостами, являет собой печальное зрелище. Оттого коменданту этого древнего ветхого строения необходимо постоянно устраивать вылазки во внешний мир, со стрельбой и криками. Чтобы там, за заборами, не забывали о нем и его готовности отстоять родную землю.

Вот он и напоминает о себе, используя радикальные методы. Бывает, самолеты его фронтовой авиации бороздят натовские небеса. Случается, вождь при большом скоплении законодателей и приглашенных лиц рассказывает urbi et orbi, как будет уничтожать мир, развлекая их при этом старыми мультяшками. А потом еще прибавляет флегматично, как бы комментируя показанное: мол, а на хрена нам эта планета, ежели с нее снесут осажденную крепость?

Покушение на бывшего офицера ГРУ и его дочь – это из того же ряда. Если откажетесь нас осаждать, время от времени присылая парламентеров, дабы покалякать о взаимовыгодном сотрудничестве и грядущей вечной жизни, то мы вам устроим обструкцию. С применением самой токсичной дряни, какую только сумели изобрести. Дышать в своих городах будете только в противогазах.

Не дожидаясь итогов голосования, Владимир Владимирович уже спешит обнародовать свои планы на ближайшие шесть лет. Выступает с презентацией перманентного Карибского кризиса, которым намерен охватить многие государства, начиная с Великобритании – самой мощной, русскоязычной, лакомой среди европейских вражеских стран. Он полагает, что Западу придется все это терпеть – из страха перед ядерной войной и по той причине, что указана выше: игра вдолгую бесперспективна для путинской России.

Он, удесятерив личную охрану, будет гулять по земле как по буфету, а человечество, стиснув зубы, платить по счетам бессильной ненависти. В крайнем случае вышлют дипломатов, ну а он новых пришлет. Таким видится ему диалог с Америкой и с Европой, и после спецоперации «Новичок» действительно пока непонятно, как в создавшихся обстоятельствах следует ему отвечать.

Недавний опыт вроде показывает, что при непосредственном столкновении с противником российский главнокомандующий уползает в кусты. Как это было, когда турки сбили наш самолет или когда в неравном бою с Пентагоном полегли ратники ЧВК «Вагнер». Однако гарантий того, что сроки своей земной жизни Владимир Владимирович не соизмеряет со сроками существования цивилизации, нету. Собственно, чудовищный теракт в Солсбери для того и произведен, чтобы мы содрогнулись. Эта цель, пожалуй, достигнута, и англичане уже подозревают Путина в организации массовых убийств, но и мы, и национальный лидер РФ еще так мало знаем о содрогнувшемся мире, что делать сегодня прогнозы бессмысленно. Мы теперь решительно обживаемся в нем, и каждый день сулит массу новых впечатлений.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»