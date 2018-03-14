В России отреагировали на высылку дипломатов из Лондона

В России заявляют о неприемлемости такого шага. При этом всю ответственность за «упадок» российско-британских отношений российский МИД возлагает на власти королевства.

Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым. Об этом сообщает «ТАСС».

По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение — это «необоснованный и недальновидный шаг».

«Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», – говорится в заявлении посольства.

В дипломатическом представительстве информировали, что послу РФ в Великобритании Александру Яковенко уже было объявлено о признании 23 российских дипломатов персонами нон грата.

Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

12 марта британский премьер Тереза ​​Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновата в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии.

Отравленных россиян нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

«ТАСС»