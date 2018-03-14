Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания собирается обнародовать результаты расследования отравления российского экс-шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери. По мнению британских властей – это акт российской государственной агрессии.
Великобритания созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает «ВВС» со ссылкой на заявление британского МИД.
Министерство иностранных дел отметило, что инцидент в Солсбери, после которого Скрипаль находится в критическом состоянии, «отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии».
Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду выступит перед парламентом и, как ожидается, объявит о ряде мер против России.
Во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления.
Напомним, 12 марта Тереза Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Сегодня Великобритания объявила о том, что высылает из страны 23 российских дипломата.
«ВВС»