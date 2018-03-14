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Новости

Британия высылает российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

«Радио Свобода»
14 марта 2018

Так же отменено приглашение министра иностранных дел России Лаврова в Лондон. Кроме того Британия намерена усилить проверки частных авиарейсов из России и заморозить российские государственные активы. Британия намерена бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который планируется провести в России.

Великобритания высылает 23 российских дипломата как часть ответных мер на отравление бывшего российского шпиона. Об этом Мэй сказала 14 марта, выступая перед британским парламентом, передает «Радио Свобода».

«Британия выдворяет 23 российских дипломатов, идентифицированных как незаявленные разведчики», – цитирует Мэй журналист издания The Telegragh.

Срок, который отводится для выдворения – неделя.

Кроме того отменен визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в Лондон. Официальный Лондон не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию.

Премьер также сообщила о введении усиления проверок в Британии частных рейсов из РФ и замораживании российских государственных активов. Она надеется, что эти меры поддержат обе партии в парламенте.

«Для этих людей или их денег в нашей стране нет места», – сказала Мэй.

Премьер также объявила, что на Чемпионат мира по футболу в России не поедут британские чиновники или члены Королевской семьи.

«Радио Свобода»

Tags: Великобритания, Россия, Сергей Скрипаль

© Гуляй Поле

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