Британия высылает российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Так же отменено приглашение министра иностранных дел России Лаврова в Лондон. Кроме того Британия намерена усилить проверки частных авиарейсов из России и заморозить российские государственные активы. Британия намерена бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который планируется провести в России.

Великобритания высылает 23 российских дипломата как часть ответных мер на отравление бывшего российского шпиона. Об этом Мэй сказала 14 марта, выступая перед британским парламентом, передает «Радио Свобода».

«Британия выдворяет 23 российских дипломатов, идентифицированных как незаявленные разведчики», – цитирует Мэй журналист издания The Telegragh.

Actions: Uk will expel 23 Russian diplomats identified as undeclared intelligence officers. Must leave in one week.

