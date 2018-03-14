Кабмин Украины запретил ввозить российские минудобрения

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минеральных удобрений

Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует «112 канал».

«Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений — поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как известно, Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

Весной 2017 года, Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.

«112 канал«