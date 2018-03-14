Великобритания вышлет российских дипломатов

Лондон созывает экстренное заседание Совете безопасности ООН в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Великобритании, передает Sky News.

Кроме того, телеканал со ссылкой на анонимные источники сообщает, что глава британского правительства Тереза Мэй уже сегодня объявит о высылке российских дипломатов.

При этом, согласно предположению СМИ, посла России в Великобритании высылать не будут.

5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

Sky News