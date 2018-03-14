Путин приехал в Крым

Президент России Владимир Путин посещает аннексированный Крым, где примет участие в митинге, посвященном годовщине незаконного референдума

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он рассказал, что «в Крыму президент посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь».

По словам Пескова, этот комплекс «очень быстро был построен, что во многом поможет нарастить объем авиаперевозок».

«Далее президент направится в Севастополь, в Севастополе он пообщается с представителями общественности города, поговорит об актуальных вопросах для города и также примет участие в митинге, который посвящен годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией», — отметил Песков.

Он подчеркнул: «Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента».

Песков добавил, что после завершения мероприятий в Крыму Путин вернутся в Москву, где в четверг продолжит рабочую программу.

Напомним, выборы президента назначены в России на 18 марта — годовщину проведения незаконного референдума об отделении Крыма от Украины.

ТАСС