Аваков рассказал, что для подавления «русской весны» в Харькове хватило 17 минут

На штурм захваченной пророссийскими боевиками Харьковской облгосадминистрации в марте 2014 года понадобилось 17 минут

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в фильме «Украина. 100 дней над пропастью», — сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Мы готовились к защите Харькова. Тогда даже пришлось игнорировать проявления агрессии, когда центром города ходили молодчики с битами и российскими флагами. Они разгромили местную телестудию, магазины», — сказал Аваков.

Он отметил, что тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации, чтобы освободить ее от сепаратистов.

«Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это — стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это также было беспрецедентно», — подчеркнул министр.

«ДС«