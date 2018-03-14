После отравления Скрипаля американский сенатор призвал Трампа признать РФ спонсором терроризма

Американский сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес призвал президента Дональда Трампа внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Сенатор считает, что Россию следует наказать за нарушение запрета на применение химического оружия после предполагаемого отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я вновь призываю администрацию Трампа признать угрозу, исходящую от российского правительства в отношении американцев и наших друзей во всем мире. Соединенные Штаты и многочисленные союзники Соединенного Королевства должны быть готовыми поддержать эту страну после этого бесцеремонного нападения», — цитирует слова Менендеса издание.

Сенатор напомнил, что после убийства в Таиланде брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына администрация Трампа признала КНДР государством, спонсирующим терроризм. По мнению Менендеса, аналогичное решение должно быть теперь принято и в отношении России. Такой шаг поставит Россию в один ряд с Ираном, Сирией, Суданом и Северной Кореей.

Как отмечает издание, Менендес является влиятельным членом комитета Сената по международным отношениям и имеет полномочия обращаться к президенту с требованием заявить о своей позиции по какому-либо вопросу.

Накануне США поддержали выводы Британии о причастности России к отравлению Скрипаля.

Washington Examiner