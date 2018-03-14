Украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях в России

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) на неопределенный срок принял решение о бойкоте всех международных соревнований на территории России. Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» сообщил вице-президент НОК Украины, президент федерации биатлона Владимир Брынзак.

«Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня (13 марта — прим. LB.ua) с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», — отметил Брынзак.

При этом вице-президент НОК уточнил, что Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ.

Напомним, в 2018 году на территории России, помимо финала ЧМ_2018 по футболу, пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (20-26 марта), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), чемпионат мира по прыжкам с трамплина (7-20 ноября), а также теннисные турниры в Москве под эгидой WTA и ATP-туров.

Стоит отметить, что зайти на сайт biathlon.com.ua в настоящий момент невозможно, а на странице ресурса появилось следующее сообщение:

«Патріотизм в Україні перестав відповідати своєму визначенню. Патріоти тепер не ті, хто мислять і намагаються зробити щось на благо держави, а ті, хто найголосніше кричать «Москаляку на гілляку». Саме останні знаходять підтримку у широких мас, а розумні люди цим уміло користуються. Це дорога в нікуди.

Текст не має відношення до Федерації біатлону, це послання виключно від того, хто займався сайтом».

Портал biathlon.com.ua не является официальным сайтом Федерации биатлона Украины, однако именно он является главным информационным ресурсом ФБУ.

Lb.ua