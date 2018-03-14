ДегеНеРаты

У каждого клубного и ресторанного проекта есть свой пятилетний жизненный цикл. По истечении этого срока с момента старта проекта заведение или кардинально обновляют, или закрывают насовсем. За пятилетний срок проект выдыхается, к нему теряется интерес публики и поэтому необходимы перемены для того, чтобы вновь находится в фокусе общественного внимания. Точно так произошло и с проектом администрации российского президента под названием «Донецкая народная республика».

Только вот выдохся он меньше чем за четыре года, что говорит, как о некомпетентности его идейных вдохновителей, так и о бесталанности его исполнителей. Имитация выборов в «ДНР» намечена на осень, но вряд ли это сможет хоть как-то изменить общую крайне печальную ситуацию.

Совсем недавно в Донецке произошла серия из трёх взрывов. Бесполезно говорить о каком-либо объективном расследовании в условиях автоматно-подвальной диктатуры, но совершенно очевидно, что взрывы сейчас крайне выгодны Захарченко. Логика в данном случае проста и понятна – Захарченко и его клике кровь из носу необходимо держать в постоянном страхе донетчан. Без угрозы внешнего врага Захарченко ведь станет абсолютно ненужным. А так можно постоянно вешать лапшу на уши в стиле: «Враги нас постоянно атакуют, но во избежание поражения сейчас необходимо сплотиться вокруг фигуры Захарченко потому что только он может контролировать ситуацию и не допустить военной капитуляции!». Взрывами Захарченко пытается отвлечь внимание общества от собственных просчётов в социально-экономической сфере. Дескать пусть лучше дрожа обсуждают взрывы, чем в спокойствии судачат о том, что живется фактически впроголодь и нет и малейшего намека на улучшение перспектив. В конце февраля в Донецке был задержан «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко. Что вменяется ему в вину «МГБ» доподлинно неизвестно, т.к. даже в 1937 году на Лубянке было больше справедливости, чем сейчас в Донецке, но по неофициальной информации Голенко попросту мешал зарабатывать на угле правой руке Захарченко Александру Тимофееву, известному также как «Ташкент».

Команда Захарченко и сам её вожак уже давно выдохлись, иссякли, морально опустошены, но почему-то у московских кураторов этого трагикомического зоопарка пока руки не доходят до кадровых перемен. Кризис власти в «ДНР» налицо и не первый год уже всем очевиден, но похоже офтальмологи давно не проводили медицинское обследование на Старой площади. Козырей в кармане у Захарченко совершенно нет. Отсутствуют новые идеи и нет под рукой инструментария, способного встряхнуть недоношенную республику. Да и какой может быть инструментарий у политической марионетки, спрашивающей разрешение у Суркова даже перед тем как вечером лечь в постель к законной супруге. Да, Захарченко и компания сказочно обогатились за последние годы, только тратить деньги им совершенно не на что. Выехать за границу они не могут, потому что моментально будут арестованы как международные преступники. В Донецке развлечений особо нет и поэтому им остается разве что кутить по ресторанам, стрелять в потолок в пьяном угаре и приставать к официанткам. В общем ведут себя точно так, как и накокаиненные красные комиссары ровно сто лет назад. Случайно дорвались до власти и денег, крыша едет от вседозволенности, но не понимают, что расплата будет неминуемой и мясорубка истории непременно перемелет их на кровавый фарш.

Появившаяся недавно информация о том, что Суркова на посту куратора украинского направления в Кремле может сменить Дмитрий Козак, вряд ли что-то имеет общего с действительностью и думаю, что это прекрасно понимают в Донецке. Козак это диванный теоретик и кабинетный полководец, не выигравший в реальности ни одного сражения. Все ведь помнят «план Козака» касаемо мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье – план так и остался планом на бумаге, выполнен не был. ДНР и ЛНР в нынешнем состоянии в принципе уже и неважно кто будет куратором. Представьте себе ситуацию: лежит в палате больной, у которого одновременно гонорея, гепатит, пневмония, язва, рак, шизофрения и СПИД – разве поможет ему при столь впечатляющем букете заболеваний смена одного лечащего врача на другого? Тут уже пора разучивать молитву за упокой души усопшего, выбирать место на кладбище, авансировать гроб и заказывать кафе для поминок, ибо медицина бессильна в данном случае. Так и ДНР с ЛНР неизлечимо больны кучей социально-политических пороков, которые никогда не позволят им стать полноценными субъектами.

Не надо быть пророком и провидцем чтобы предсказать очередную ярмарку тщеславия в Донецке чуть менее чем через два месяца. 09 мая наверняка Захарченко, обмотавшись как мумия георгиевскими ленточками и поместив себе на грудь десятки липовых орденов и медалей (например, «За оборону собственной задницы от кремлёвских кураторских дисциплинарных поджопников»), устроит военный парад и будет корчить из себя всемогущего генералиссимуса. И станет нести в микрофоны всем уже давно осточертевшую чушь про воевавших дедов, страшных украинских фашистов, звериный оскал хунты, надежду на дружескую помощь России-матушки и прочее, прочее. Только разговорами про воевавших дедов и ужасы хунты донетчан не накормишь. Сгонят для массовки каких-нибудь самых затурканных бюджетников и заставят их натужно улыбаться и аплодировать речам «мудрого царя Захара Донецкого». Всё это предсказуемо, пошло, банально, мерзко, отвратительно и больно. Захарченко даже хуже африканских банановых диктаторов, потому что те хоть бананы дают своему народу дабы с голоду не пухли, а у донецкого самозванца даже их нет для горожан.

Остаётся только посочувствовать тем, кто лишился всего в результате донецкой геополитической авантюры российских эмиссаров. Не представляю, каково это мигом лишиться жилья, работы, перспектив и смыслов. Донецк и Луганск на десятилетия стали территорией коллективной травмы. Только не каждый социальный психолог сможет помочь в данном конкретном случае. Наверняка Захарченко сотоварищи ныне разрываемы внутренними противоречиями. Пытаются ведь строить из себя героев, хоть знают, что они подонки, подлецы и негодяи. Революция, как известно, пожирает своих детей, так вот надеюсь, что Захарченко и Тимофеев сами себя сожрут без помощи ВСУ и московских кураторов.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»