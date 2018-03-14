Конфликт внутри «Украинского выбора» Медведчука: руководство движения не верит в будущее проекта

Чем ближе к предстоящим выборам, тем больше набирает обороты внутренний конфликт в среде общественного движения «Украинский выбор – Право народа» (УВ-ПН), которое продвигает пророссийские идеи в украинское общество. Со стороны создается впечатление, что руководители указанной общественно-политической структуры совсем забыли про своих верных соратников в регионах и озабочены лишь собственной PR-компанией.

Сложившаяся ситуация, связана с хитрой игрой, которую затеяли некоторые руководители движения. На сегодняшний день председатель ОД «УВ-ПН» Виктор Медведчук самоустранился от управление своим детищем и передал все бразды правления своему заместителю Ю.Загороднему, поскольку некогда заниматься ему мелочами и вкладывать деньги в раскрутку того что не приносит никакой пользы, нужно работать на собственный авторитет, чем он и занимается, принимая участие в Минском процессе, ведя прямые переговоры с руководством соседнего государства.

В свою очередь, Загородний как человек знающий многое в политических движениях, владеющий реальными цифрами рейтинга подконтрольного проекта и понимающий его бесперспективность в политической гонке, занимается распределением приближенных к себе членов ОД «УВ-ПН» в другие политические проекты, под флагами которых впоследствии они и пойду на выборы.

Ну, а все остальные, если не разбегутся во время активной подготовки других политических сил к предстоящим выборам, так и останутся представителями ОБЩЕСТВЕННОГО движения, которые по указанию Центра будут несколько раз в году возлагать цветы к советским памятникам и раздавать малоинтересную обществу газету. Но это для них пока тайна.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»