Российский эксперт допустил, что Путин уйдет из власти в 2022 году

Путин при определенных обстоятельствах может уйти раньше — например, в 70 лет, в 2022-ом году

Об этом в интервью «ДС» заявил российский журналист, публицист, обозреватель и телеведущий Константин Эггерт.

По его словам, 70 лет — это «предельный строк для государственных служащих высшего уровня». Путин, как считает Эггерт, «несомненно будет готовить какой-то сюрприз. Я не исключаю ни раннего ухода, ни появления кандидатуры, которая будет радикально отличаться от Путина».

«Однако есть один неизвестный нам фактор. Мы не знаем, каким будет общественный запрос через 3-4-6 лет. Он может измениться, потому что может измениться как внешнеполитическое положение страны, так и внутриполитическое. Более того, я не исключаю обвала нынешнего политического режима под давлением внешних обстоятельств и обострения внутренних проблем. Но если он выживет, то анализировать общественное мнение стоит позже», — добавил эксперт.

«ДС«