Президент Украины назначил двух новых переговорщиков по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко поручил нардепу от «Батькивщины» Григорию Немыре и экс-министру иностранных дел в правительстве Николая Азарова Константину Грищенко вести переговоры о миссии миротворцев на Донбассе

Об этом «ДС» сообщили собственные информированные источники.

Как известно, Немыря — достаточно близкий соратник Юлии Тимошенко, считающийся ее «министром иностраных дел».

Константин Грищенко, кроме того, что дважды был министром иностранных дел — в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова, побывал также послом Украины как в США, так и в России.

В частности, послом в Москве Грищенко работал с 2008 по 2010 год.

«ДС»