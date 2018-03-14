Равный Ким Чен Ыну. Чем Запад может ответить России

Россия применила против Британии боевое химическое вещество — невероятно токсичное и крайне малозаметное. Премьер-министр Тереза Мэй пригрозила расценить это в качестве акта войны РФ против Соединенного Королевства в случае, если Москва не соизволит объясниться.

В ответ пресс-секретарь российского МИДа назвала «цирком» выступление главы британского правительства: в Кремле, таким образом, издевательски согласились стать врагом одной из ведущих держав мира. В одном из своих последних предвыборных «фильмов» Путин пригрозил окружающему миру, что «с Россией лучше дружить». Теперь мы понимаем, что он имел в виду: готовность применить любую малозаметную — так сказать, партизанскую — летальную технологию против зарубежных стран и иностранцев, бросающих вызов московской сатрапии.

Британия, пригрозившая присоединиться к американским атакам против Башара Асада в отместку за применение им химического оружия, сама стала жертвой химической атаки, причем со стороны той самой державы, которая, будучи главным союзником режима Асада, на протяжении пяти лет покрывает его преступления, связанные с применения боевых отравляющих газов. Не в этом ли зловещий смысл этого наглого и демонстративного нападения со стороны Москвы? Не в том ли, что теперь ужасы Сирии, на которую российско-асадовские самолеты сбрасывают начиненные зарином бомбы, приходят в мирные английские города?

Кремль словно дразнит западное сообщество своей кровавой безбашенностью, ни сколько не скрываясь и даже намеренно оставляя улики против России. Путин не мог не знать о том, что все следы немедленно укажут на его администрацию: редчайший и мощнейший в мире отравляющий боевой яд изготавливается исключительно советско-российской лаборатории. Кремль тем самым говорит своим противникам: мы готовы убивать Ваших граждан, а чем готовы ответить вы? Это провокация на грани войны, приглашающая станцевать с Россией смертельный танец. «Фора», как всегда, на стороне тех, для кого безразличны жизни сотен и тысяч людей.

В условиях, когда яд может оказаться в любой чашке чая и в любом букете цветов, ни один гражданин «открытого общества» не может чувствовать себя в безопасности. В этом суть той катастрофической реальности, к которой подвело российское руководство мировую общественность: гарантии безопасности стерты в пыль даже на тех территориях, которые еще недавно были свободны от полувоенного гангстерства.

Когда мы говорим о неконвенциональных формах военных действий РФ, то перед нами — именно одна из таких форм: путь от хакерских нападений до физического уничтожения оппонентов пройден за несколько лет. Разумеется, все мы помним полоний, но то была разовая акция, тогда как отравление Скрипаля — запланированный шаг в рамках глобальной стратегии по втягивание Запада в новую холодную войну.

4 марта — за несколько часов до известия об отравлении Скрипаля — Александр Морозов рассказал об «эпохе войны», которую открыл Путин во время выступления перед Федеральным собранием. По мнению эксперта, в этой милитаристской речи Путина прозвучали угрозы новых форм неконвенционального воздействия со стороны Кремля. «Нельзя обольщаться и думать, что у него ракеты пока куда-то не долетают. Потому что, возможно, полетят не ракеты. Пять лет назад никто бы не мог сказать, оценивая военные возможности Путина, что он встанет, скажем, вместо прямого военного столкновения на путь кибервойны», — сказал аналитик в беседе с Newsader. Итак, «полетели действительно «не ракеты» — «всего лишь» яд в цветочном букете, способный убить несколько десятков человек посреди мирного английского города.

Чего добивается Кремль? Его цель — спровоцировать Запад на выстраивание вокруг России нового «железного занавеса». Это сняло бы ответственность с путинской администрации за разрыв с международным сообществом и одновременно обеспечило бы ей безраздельное господство внутри страны и за ее пределами — в так называемых регионах «геополитического вакуума». Другая задача Кремля — заставить западные общества пойти на «диктаторские» меры безопасности — и тем самым перестать быть «рафинированными» демократиями. Очередная российская технология подрыва политических систем. Такова стратегия российского самодержца на ближайшие годы.

И у евроатлантической цивилизации нет иного выбора, кроме как экономически и политически отгородиться от Российской Федерации — либо уничтожить ее руководство. Таковы единственные сценарии, способные обеспечить США, Европе и их союзникам защиту от российской угрозы, которая с каждым новым актом агрессии приобретает все более чудовищный масштаб. Масштаб, значительно превышающий угрозу со стороны Северной Кореи, потому что последняя, во всяком случае, не применяет запрещенное оружие на территориях западных государств.

Что касается дипломатической фазы отношений с РФ, то она полностью дискредитировала себя, так что остался лишь вариант милитарно-императивного плана.

Последствия по степени серьезности превзойдут все прежние пакеты санкций, ибо на этот раз Москва осуществила химическое нападение не только на Британию, но и — косвенно — на весь западный мир. Можно ожидать сурового ответа в первую очередь от Вашингтона, выполняющего в этой англосаксонской паре функцию «старшего брата». Однако дело, по всей видимости, будет вынесено на рассмотрение ООН, где Москве придется столкнуться со «вторым Крымом» — международной изоляцией еще более высокого уровня.

Вопрос лишь в том, какой ответ со стороны западного сообщества мог бы оказаться наиболее эффективным? Проблема в том, что Британия сама на протяжении долгих лет расстилала парадный ковер перед россиянами, предоставляя им целый спектр возможностей — от приобретения самой дорогой недвижимости в Лондоне до безнаказанного применения радиоактивных капель против оппонентов. Разросшаяся в теле раковая опухоль слишком велика, чтобы быть извлеченной без всяких потерь для организма. Совершенно справедливо высказываются те, кто говорили о «слабости» британского государства, и «слабость» эта отнюдь не сводится к принципам либерализма, которые тактически действительно проигрывают стремительным и дерзким актам авторитаризма, проявляющего монструозную гибкость в управлении своими спецслужбами.

Ясно одно: Западу придется кардинально пересмотреть свои отношения с Россией и задуматься над тем, какими благами — в том числе экономическими — готовы пожертвовать страны североатлантического пояса ради послевоенного миропорядка и жизней невинных людей. Крайним вариантом на этом пути могла бы стать тотальная экономическая изоляция «страны-изгоя», как назвала Россию газета Times. Торговая блокада в виде полного отказа от нефтегазовых ресурсов — это мера всегда отметалась как невозможная для такой «включенной» в глобальную систему страны, как Россия. Теперь, однако, придется задуматься над тем, не уравнять ли Путина с травящим своего брата Ким Чен Ыном, учитывая, что путинский «кимченынизм» становится все более буквальным.

Александр Кушнарь, Newsader