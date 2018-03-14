Обложили со всех сторон. Война понарошку?

Москва просит Вашингтон воздержаться от ударов по Дамаску — во вторник вечером начальник Генштаба Валерий Герасимов обсудил с руководителем штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом ситуацию в пригороде сирийской столицы — Восточной Гуте. Вашингтон не исключает силовой операции против армии Башара Асада. Тем временем Дональд Трамп поддержал позицию Лондона по отравлению Сергея Скрипаля.

Россия переживает очередное серьезное обострение отношений с Западом.

Дональд Трамп проявил солидарность с ближайшим союзником и практически дословно повторил выводы премьер-министра Великобритании. Исходя из выводов следствия, за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятно, стоит Россия. Хотя при этом Трамп не в курсе подробностей, но в целом он согласен с Лондоном. Таким образом, истек ультиматум Терезы Мэй России — объясниться по поводу химической атаки на подданного Соединенного Королевства. Так что теперь должны последовать некие действия ответного характера.

Другой эпизод. Американский представитель в ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совбеза, произносит слова о том, что если цивилизованный мир и, собственно, Организация Объединенных Наций не найдет возможности остановить убийство мирных жителей в Восточной Гуте, есть страна, которая сможет это сделать самостоятельно — США готовы нанести удары по армии Асада в Сирии. Российский Генштаб обещает не оставить подобные действия без ответа.

И, наконец, третий эпизод. Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Федерика Могерини по итогам визита на Украину призывает «Газпром» выполнять свои обязательства перед республикой и заодно обещает никогда не признать итоги выборов президента России в Крыму. Вывод такой — в так называемой «газовой войне» Евросоюз встал на сторону Киева.

Это называется «обложили со всех сторон» — Лондон грозит, Вашингтон обещает ударить, и объединенная Европа с Россией явно не на дружеской ноге.

В Москве это называют «глобальным планом по дискредитации нашей страны». Кроме вышеозначенного, там есть еще и допинговые скандалы, и попытки как-то помешать проведению предстоящего Чемпионата мира по футболу. Вполне возможно, что появится еще что-нибудь.

Можно спорить о том, кто виноват, но, по сути, это уже не важно. Главная проблема — непонятно, что делать. Выход не просматривается. Как все это прекратить? Неясно. Требований никто не выдвигает.

И вот в такой «дружественной» обстановке мы вступаем в новый политический цикл — в стране президентские выборы. Так чего же нам ждать? Прогноз неутешительный. Нахождение в кольце врагов предполагает и соответствующую политику внутри страны. Здесь уже не до либеральных реформ. В такой ситуации нужна мобилизация всех и каждого.

План по дискредитации по-своему выгоден реакционным силам в России. Впрочем, есть надежда, что все это не по-настоящему. Война понарошку: на нечто серьезное никто не решится, нет сейчас таких лидеров ни в Америке, ни в Европе. Просто каждый решает свои политические задачи — Трамп борется с Конгрессом, Мэй повышает падающий рейтинг, ЕС пытается сохраниться и не распасться окончательно.

Россия нужна Западу даже в таком качестве, чтобы было кем детей пугать.

А задача Кремля — просто переждать. Не обращать внимания, как будто ничего не происходит. Только вот что делать, если режим ожидания затянется. Как бы не сорваться.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»