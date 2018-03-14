Установлены участники захвата Донецкой обладминистрации в 2014 году

На сегодняшний день удалось установить 183 человека, которые четыре года назад участвовали в захвате здания Донецкой областной администрации и пророссийских митингах 8-16 марта 2014 года.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседников, 68 человек сейчас воюют в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР».

По информации правоохранителей, всего за четыре года получили подозрения 2888 человек за участие в незаконных вооруженных формированиях при «ДНР» и пособничестве им.

«Новости Донбасса»