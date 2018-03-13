В ходе обысков проведенных по Украине СБУ обнаружила боеприпасы и агитационные материалы

СБУ совместно с прокуратурой АРК провела обыски в нескольких областях и столице Украины. В ходе обысков были обнаружены боеприпасы и пророссийские агитационные материалы.

СБУ провела 28 обысков в Киеве и нескольких областях. Во время них силовики изъяли боеприпасы и пророссийские агитационные материалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура АР Крым совместно с СБУ провела обыски 12 марта в столице, Днепропетровской, Львовской, Херсонской и Николаевской областях.

«В ходе указанных обысков добыто доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украины», — отмечают в прокуратуре.

Во время них обнаружили деньги, агитационные материалы по поддержке аннексии Крыма, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, гранаты и патроны, которые могут свидетельствовать о подготовке к противоправным антиукраинским акциям.

Прокуратура АР Крым