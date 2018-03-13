«Газпром» не сумел оспорить штраф в Украине

Штраф был наложен на «Газпром» за нарушения украинского законодательства о конкуренции в экономической сфере. Сумма штрафа более 170 млн гривен.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «Экономическая правда».

«Своим постановлением КАХС отказал ПАО «Газпром» в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения», – говорится в сообщении.

В 2017 году суд обязал «Газпром» выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 172 млрд грн.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО «Газтранзит» в рамках принудительного взыскания с ПАО «Газпром» штрафа АМКУ.

В июле Апелляционный суд отменил это решение.

«Газпрому» и «Нафтогазу» принадлежит по 40,2174% акций «Газтранзита», еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.

Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.

«Экономическая Правда»