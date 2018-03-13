Смерть друга Березовского не связывают с отравлением экс-шпиона Срипаля

Полиция Британии не связывает смерть Глушкова с отравлением Скрипаля. В тоже время полиция пока не называет имени покойного, так как официально личность умершего не установлена.

Полиция Великобритании не знает причину смерти близкого соратника бизнесмена Бориса Березовского, экс-замгендиректора Николая Глушкова в Лондоне. Правоохранители не связывают эту трагедию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает «Reuters».

«Нет никаких доказательств, указывающих на связь с инцидентом в Солсбери», – заявили в лондонской полиции.

При этом правоохранители не озвучили имя мужчины, сказав, что официально его личность еще не установлена.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее сообщалось о смерти в Лондоне бизкого друга Березовского – Николая Глушкова.

«Reuters»