Захарова заявила о возможном запрете работы британским СМИ в России

Российский МИД грозит ответными мерами Великобритании за введение санкций в отношении российских пропагандистских медиа-ресурсов работающих на территории королевства.

В МИД РФ утверждают, что работа британских СМИ в России может быть запрещена в ответ на возможное введение санкций в отношении кремлевских пропагандистских медиа. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», передают РИА «Новости».

«Сразу вам могу сказать – ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», – заявила она.

Во вторник британский медиарегулятор Ofcom предупредил держателя лицензии RT – автономную некоммерческую организацию (АНО) «ТВ-Новости» – о возможных санкциях из-за «дела Скрипаля».

Как сообщало «Гуляй Поле», 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

США поддержали версию о том, что за отравление Скрипаля несет ответственность Россия.

РИА «Новости»