В Лондоне обнаружили мертвым друга Березовского

Бывший гендиректор «Аэрофлота» и близкий друг Березовского был обнаружен мертвым в своем доме в Лондоне, в понедельник 12 марта. Причина смерти пока неизвестна.

Одного из соратников покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне 12 марта. Об этом сообщает «The Guardian» со ссылкой на близкое окружение Глушкова, бывшего заместителя гендиректора компании «Аэрофлот».

Отмечается, что его тело обнаружила семья, правда, причина смерти пока неизвестна.

Также о смерти 68-летнего Глушкова написал один из его друзей, журналист Дамиан Кудрявцев.

Кроме того, это подтвердил и адвокат Андрей Боровков в комментарии радиостанции «Эхо Москвы».

«Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили», — отметил он.

Глушков и Березовский тесно начали сотрудничать в конце 80-х — начале 90-х годов XX века, когда последний сначала занимал должность начальника отдела, а затем и заместителя гендиректора компании Березовского «ЛогоВАЗ». В 1991-1995 годах Глушков руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», а в 1996 году занял пост заместителя гендиректора компании «Аэрофлот», в которой Березовский был основным акционером.

В 2000 году Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании и обвинили в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозврате валютной выручки из-за рубежа. В конце концов в 2004 году Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам и трем месяцам заключения, однако в зале суда Глушков был освобожден, поскольку отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В частности, в 2011 году свидетельствовал в суде против Романа Абрамовича по делу, которое начал еще Борис Березовский. Кроме того, вел собственное расследование по смерти своего близкого друга.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.

У Глушкова остались двое взрослых детей: Наталья и Дмитрий, а его бывшая жена сейчас живет в Москве.

Отметим, 13 марта британская полиция оцепила территорию вокруг автомата по выдаче талонов в районе торгового центра в Солсбери, где был отравлен Скрипаль. Автомат накрыли таким же шатром, каким накрыли скамейку, где нашли экс-шпиона с дочерью, и места захоронения сына и супруги Скрипаля на местном кладбище.

Как известно 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

США поддержали версию о том, что за отравление Скрипаля несет ответственность Россия.

«The Guardian»