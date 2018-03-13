КНДР в геополитических раскладах

Почему Трамп уже проиграл лидеру КНДР, объявив о планируемой на май встречи. Президент США на майские переговоры с Ким Чен Ыном поедет неподготовленным.

Начало весны выдалось очень живым. Столько событий, обещающих перекроить геополитическую карту. Взять, к примеру, отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери, что выливается в серьезный конфликт Лондона и Москвы. И это не все. Ведь пока Тереза Мэй терзает Россию, в мае (in May) может состояться историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, пишет на страницах «Деловая Столица» Владислав Гирман.

Корейский прорыв

Новогоднее поздравление Ким Чен Ына, ставшее катализатором переговоров между двумя Кореями, запустило стремительное развитие целой цепочки действий и заявлений. Январские беседы в приграничном Пханмунджоне объединили хоккеисток в одну команду, флаг с Корейским полуостровом синего цвета привлек многих фотокорреспондентов, на трибунах появились сотни чирлидерш, пусть и, по данным The Independent, оказывающих на родине секс-услуги элитариям; в Южную Корею на переговоры приехала сестра Кима. А после Игр десяток высокопоставленных чиновников – делегатов из Южной Кореи, включая главу Национальной разведки и советника президента по национальной безопасности, посетили Пхеньян и даже отужинали с лидером КНДР. Такой прорыв всего за несколько месяцев после четвертьвекового противоборства – это впечатляет.

И тут из Вашингтона после прибытия туда южнокорейской делегации поступает еще одна неожиданная новость: с главой Северной Кореи намерен увидеться Дональд Трамп. Об этом первым заявил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ион после встречи с руководством США, на которой рассказал, о чем делегаты толковали в Пхеньяне. Официально информация о майских переговорах Трампа и Кима была подтверждена спикером Белого дома Сарой Сандерс вечером 8 марта: «Он (Трамп) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление сохранятся».

Где встретятся два одиозных лидера, пока неизвестно. География и повестка обозначатся уже после того, как стороны будут уверены хотя бы на 60-70% в том, что вообще увидят друг друга. Но не исключено, что в организации переговоров поможет Швеция, к слову, занимающая все больше места в международной политике в последнее время. Премьер-министр скандинавской страны Стефан Левен пообещал помочь Соединенным Штатам и КНДР, если те пожелают. В данном случае предложение Левена не случайно, потому как в отсутствие собственного полноценного канала связи коммуникация Вашингтона с Пхеньяном проходила через шведское посольство.

Последствия для США и Северной Кореи

Это все детали. Главное – результаты, последствия. Причем определенные уже есть и для американцев, и для северокорейцев, и для китайцев с россиянами. Сама возможность встречи серьезно меняет картинку. И не в пользу Трампа, между прочим, хоть он в предвкушении и сыплет громкими прогнозами, которые в большей степени походят на капитуляцию. Например, он написал ранее в Twitter, что, мол, переговоры представителей Южной Кореи в Пхеньяне о денуклеаризации прошли продуктивно. На этом неоправданный оптимизм Трампа не закончился. 10 марта он написал следующее: «Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до нашей встречи. Я верю, что они сдержат это обещание!».

Серьезно? Верить в обещания КНДР – так же наивно, как и в обещания Кремля. Но Трамп считает себя великим договорщиком, о чем, собственно, и заявил чуть позднее в тот же день. Справедливости ради заметим, что он все же допускает, что переговоры могут окончиться провалом. «Я могу быстро уйти или мы можем сесть и заключить величайшую сделку для мира. Я думаю, мы показали огромную силу. Я думаю, это тоже важно», – добавил он. Но и тут Трамп наивен.

Прежде всего, потому, что всю политику выстраивает как шоумен, а не хладнокровный государственный деятель. Безусловно, встреча – пиар для обоих. Но все же в плюсе уже сейчас именно вождь КНДР, поскольку его приняли за равного, и не просто за равного – он станет первым лидером Северной Кореи, который встретится с президентом США. Этот посыл местным пропагандистам поручат максимально раздуть, чтобы затмить гипотетическое существование без ядерного оружия. Впрочем, соответствующий опыт имеется. Достаточно будет несколько раз повторить: наш славный лидер не только ужасно могущественен и может заставить врагов сесть за стол переговоров, но и великодушен. И между строк намекнуть, что в будущем Запад прекратит строить козни против Северной Кореи, а значит, Ким победил без войны, так что благосостояние населения улучшится.

Однако шанс того, что переговоры провалятся, действительно высок. КНДР нужны гарантии безопасности от Вашингтона, памятуя о неоднократных заявлениях американского генералитета во главе с Джеймсом Мэттисом касательно проработки военного разрешения северокорейской проблемы. Пхеньян также может потребовать снизить или свести к нулю активность американцев в регионе и сотрудничество с Южной Кореей. И хотя по последнему пункту Трамп высказывался в том же духе, слишком уж для США высока цена даже за денуклеаризацию полуострова. К тому же Вашингтону тоже нужны гарантии безопасности. Только касаемо баллистических манипуляций адептов чучхе.

В случае негативного исхода встречи на первых порах все как минимум вернется на круги своя. Но ее факт отыграют пиарщики с обеих сторон. Трампу продолжат укреплять реноме человека, готового на любые жертвы ради достижения благой цели (что может быть ценнее мира?). Что до Кима, то тут все просто: супергерой принудил Америку к миру.

Вот только подобный расклад серьезно угрожает имиджу Трампа как лидера свободного мира: ведь он не смог совладать с диктатором закрытой страны третьего мира. Это не значит, что Вашингтону не нужно было и пытаться решить конфликт дипломатическим путем на самом высоком уровне, но без участия неопытного президента. Просто все вышло неожиданно, вероятно, и для многих представителей правительства. Толковая команда переговорщиков с КНДР не подготовлена. Трамп? Ну, он уже многократно показывал незнание основ дипломатии как в своем уютном Twitter, так и на полях различных саммитов. Техасец Тиллерсон? У госсекретаря суровый взгляд и от него веет уверенностью, уравновешенностью, но этого мало. В этом деле нужны специалисты со знанием тонкостей северокорейской души. А таковых в команде президента не стало опять-таки из-за проработки силового варианта, на котором настаивали «ястребы». И именно такую папочку на стол взгрустнувшему Трампу они могут положить так или иначе. Чему в Токио и Сеуле только порадуются.

Последствия для Китая и России

Официально Китай приветствовал намерения Трампа и Кима. Спикер МИД КНР Гэн Шуан неоднократно подчеркивал, что суть проблемы Корейского полуострова заключается в конфликте между КНДР и определенными лицами в США, а встреча, дескать, открывает путь к денуклеаризации полуострова. Но все же Поднебесная в печали, ведь встреча Трампа и Кима в одночасье выкинула ее из переговорного поля.

Несмотря на непростые отношения со своим подопечным, Китай все же не стремится с ним ссориться. Прежде всего, КНДР нужна Пекину для сдерживания «интервенции» США и укрепления их союза с Японией и Южной Кореей; и, напротив – поддержки своего статуса регионального лидера. В Китае надеются, что их в конце концов пустят за стол переговоров.

«В будущем Китай будет работать со всеми сторонами, чтобы постоянно продвигать процесс денуклеаризации полуострова и политическим путем решать проблему Корейского полуострова», – озвучил чаяния Пекина все тот же Гэн. Но если вклиниться в процесс китайцам не удастся, то им в принципе провал переговоров будет только на руку. При таком раскладе Китай сможет вернуть свое положение и статус, публично вводя санкции против КНДР, но при этом используя обходные пути для поддержки Пхеньяна.

Кому точно выгодна эскалация после потенциального фиаско Трампа, так это Кремлю. Впрочем, как и всегда. Россия сегодня является конечным бенефициаром множества конфликтов в разных уголках мира. Помните о «кремлевском докладе» и стынущих на подоконнике американского минфина санкциях? А теперь еще инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответственность за который Мэй возложила на Москву, а Тиллерсон от имени США поддержал британцев и пообещал «тесно координировать наши действия в ответ». Столь неприятные телодвижения западных союзников, да еще и перед выборами, Кремлю нужно каким-то образом компенсировать. На попятный Путин после выборов тоже вряд ли пойдет. Следовательно – градус будет повышаться. И следовательно – настанет время, когда Киму в благодарность за углеводороды и ракетные технологии придется вновь перетянуть одеяло на себя.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»