Расторжение контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» растянется на годы

Так оценил перспективы по срокам расторжения контрактов глава «Газпрома» Миллер во время встречи с премьер министром Медведевым.

Процесс расторжения контрактов Газпрома и НАК «Нафтогаз Украины» займет 1,5-2 года. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», – сказал он.

Миллер напомнил, что по решению Стокгольмского арбитража Газпром должен НАК «Нафтогаз Украины» 2,56 млрд долларов.

«НАК «Нафтогаз Украины» сделал заявление о том, что и за предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до конца действия контрактов, НАК «Нафтогаз Украины» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас еще штрафы, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и Газпром принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», – сказал глава Газпрома.

«Мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа на Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке», – добавил он.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Правительство России