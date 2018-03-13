Сестра Сенцова и его адвокат опровергают ранее распространенную информацию, что политузник готов написать прошение о помиловании.

Находящийся в российской тюрьме политузник, украинский режиссер Олег Сенцов не собирается писать прошения о помиловании. О том, что что ее брат не будет писать прошение о помиловании сообщила сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире «Радио НВ».

Каплан говорила с адвокатом Андреем Динзе, и он опроверг распространенную СМИ информацию, что Сенцов готов подать прошение о помиловании, в случае если это будет необходимо для его обмена.

По словам Каплан, Сенцов не пойдет на такой шаг.

Ранее «Гуляй Поле» сообщило, что адвокат Сенцова Динзе якобы заявил о готовности своего подзащитного писать прошение о помиловании.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

«Радио НВ»