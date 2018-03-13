Нужно ли позволять россиянам голосовать за Путина в Украине

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины «безусловного обеспечения безопасности» российских диппредставительств во время выборов президента РФ. И опасения эти понятны, ведь как известно, соответствующие нападения разной степени тяжести уже неоднократно случались во время продолжающейся уже четвертый год российско-украинской войны, как бы ее трусливо-корыстно не называли власть предержащие обеих сторон (АТО ли, карательная ли операция и т.д).

Вопрос же о том, почему, если у вас война, то она не объявлена и не разорваны дипломатические отношения с агрессором (а Россия официально признана Украиной таковой) – самый, пожалуй, проблемный в попытках споров с свидетелями секты «ихтамнет».

Между тем, жертве агрессии, как представляется, стоило бы наконец определиться, что делать с этими так называемыми президентскими выборами (как ранее с прежними «избирательными» кампаниями), частично проводимыми не только на временно оккупированной территории, но и в украинской столице и двух других крупных городах.

«Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России», – заявили в МИД РФ.

Оставив вопрос о том, имеет ли моральное (хотя какая там мораль?) и юридическое (хотя какая там юриспруденция?) право агрессор требовать от жертвы что-либо, отметим, что в ситуации, когда одна сторона конфликта делает вид, что следует международному праву, мировым нормам и национальному законодательству, а другая частично позволяет играть в эти игры на своей территории, отметим, что цитируемое заявление можно считать логичным и даже необходимым.

Ведь для людей, живущих в иллюзии «русские своих не бросают» для «защиты соотечественников» действительно появился живописный повод. Так 8 марта объединенные силы националистов – ВО «Свобода», Правый сектор и Национальный корпус «Азов» – заявили, что не допустят в Украине голосования за президента России. В их заявлении подчеркивается, что в Украине агрессор не должен получить ни одного голоса «на выборах президента Московии».

«Если этого не понимает временная власть Украины, то именно мы – украинские патриоты – придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в диппредставительства Московии. Кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и коридор позора. Для всех очевидно, каждый, кто голосует тот поддерживает захват украинских земель», – сказано в документе.

В общем, если националисты, возможно, искренне верящие, что количество отданных за Путина голосов влияет на результат этих «выборов», и чья мотивация вполне объяснима, выполнят свои обещания, то как минимум внешний эффект их акции гарантирован. С драками с правоохранителями, поврежденным имуществом, а может и жертвами из числа российских избирателей. Естественно, и с соответствующими репортажами по вражеским и не только телеканалам.

В итоге Путин все одно останется у руля осколка империи зла, а Украина предстанет перед глазами не вполне разбирающихся в нюансах местной политики людей страной… как так помягче… со странными представлениями о себе и мире.

Ведь для них, как совершенно справедливо отмечает российский МИД «на украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств». И тут же добавляет: «Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций».

При всей привычности подобной риторики со стороны РФ смеем напомнить, что именно провокации (реальные или мнимые) обычно становятся объяснением (оправданием) и формальным поводом для чего-то масштабного и страшного. Что это означает в нашей ситуации в день голосования и сосредоточением вражеских войск на украинской границе, думается, уточнять не надо. Или, как сказано в обсуждаемом информационном сообщении, Москва призвала организации и структуры, «заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации в Украине», оказать давление на Киев, чтобы якобы воспрепятствовать «неадекватным действиям». Ключевое, как вы понимаете, тут слово не «цивилизованном», а «мирном». Не угроза, конечно, ни разу. Особенно по соседству со словом «требуем».

Между тем, принимать участие в таких «выборах» и при таком уровне двусторонних отношений это безусловно, не только играть роль во внутрироссийском спектакле, но и фактически легитимировать оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей, плевать на могилы павших защитников Родины, игнорировать интересы патриотов Украины, живущих под оккупацией или вынужденных покинуть свои дома. Приходить в российское диппредставительство с целью поставить галочку в избирательном бюллетене – совсем без разницы, за кого – это как минимум, делать вид, что с 2014 года ничего ужасного не произошло и «мыодиннарод» или «мыжебратья».

Безусловно, такие люди на территории Украины – реальная или потенциальная угроза ее суверенитету, независимости, территориальной целостности.

Потому представителям соответствующих органов стоило бы задуматься, как их впоследствии отправить на родину. Благо, фиксация факта посещения посольств и консульств не работниками этих заведений не представляется большой проблемой. Без шума, как говорится, и пыли.

Вадим Довнар, специально для «Гуляй Поля»