Выборы без выбора. Почему России нужен Путин, а Украине – союзники

Весь смысл существования империи – перманентное агрессивное расширение своей территории. Если даже бывают отклонения от этого закона, то недолгие и незначительные.

Изменения во властной верхушке Москвы всегда возможны, вопрос только в какую сторону. Мне не интересны предстоящие президентские выборы в России, поскольку меня вообще не интересуют результаты выборов в странах, где результат заведомо предрешен, пишет председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс на страницах «Нового Времени».

Изменения во властной верхушке Москвы всегда возможны, вопрос только в какую сторону. Мы всегда надеемся, что все изменения к лучшему. Но по своему опыту знаю, что радикальные изменения бывают и к худшему. Например, так было с Ющенко, от которого устали – затем пришло еще худшее. Так что в России изменения с большой вероятностью могут произойти к худшему. Даже если бы Путин на самом деле внезапно исчез, там есть и более ястребиные фигуры.

Что касается Жириновского – ему это будущее не светит, поскольку в России готовят своих преемников. Там передают власть – как это было с Медведевым.

Думать, что лидер РФ определяет повестку дня – это заблуждение. Не Путин создал такую Россию – это Россия востребовала на трон такого, как Путин. Он ей нужен. А почему – тут уже стоит разбираться в российской имперской и евразийской идентичности.

Поэтому я вовсе не считаю Путина дьяволом, который правит хорошей, доброй страной. Смена власти или лидера определяет коллективную идентичность массы. И даже если происходит какое-то временное отклонение, как было во времена Ельцина, потом все снова становится на свои места.

Постоянная агрессия – закон развития имперской системы.

Идентичность определяет, кто будет дальше у власти. Россия хочет быть имперской. Ей важно, чтобы ее боялся весь мир. Она хочет граничить только сама с собой. Россия не изменится, пока не потерпит какое-то жестокое поражение, как в свое время Германия и Япония. Только подобное потрясение может изменить как саму форму страны, так и, следовательно, ее идентичность.

Форма в значительной степени определяет идентичность – в таких размерах и с такой историей народ не может быть иной. А измениться он может лишь тогда, когда наступает шок, катарсис. Но поскольку сейчас нет фактов, которые привели бы Россию на грань такого жестокого поражения, то я уже много лет не рассчитываю на позитивные изменения в той стране. Мне главное, чтобы она не лезла к нам и другим. Увы, это неизбежно. Постоянная агрессия – закон развития имперской системы.

Поэтому Украине нужно укрепляться, искать верных союзников и становиться настолько сильной, чтобы с ней считались.

Стать сильнее – единственный путь. И он будет очень долгим – как экономически, так и социально. Но только так мы найдем достойных союзников и сможем как-то противостоять угрозе с Востока.

Иосиф Зисельс, «Новое Время»